Об этом говорится в расследовании издания "Закон и бизнес".

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Последние полгода он настойчиво позиционировал в соцсетях, что находится в Украине, создавая впечатление прямого участия в защите страны. Но фактически Береза ​​во время войны сбежал из Украины, хотя вместе с тем пропагандирует патриотизм и необходимость защищать Родину в социальных сетях, аккаунты в которых ведет, как оказывается, из-за границы,

– отмечает издание.

Журналисты настаивают, чтобы Береза ​​предоставил хоть какие-то доказательства, опровергающие его выезд за границу. Но экс-нардеп не смог этого сделать. Он попытался оправдаться, опубликовав свое якобы свежее фото возле таблички Днепровского районного ТЦК в Киеве, но впоследствии очень быстро удалил его.

А 1 сентября Береза ​​опять опубликовал фото – в военной форме с автоматом и подписью, что "1 сентября в жизни было и такое". Но внимательные читатели поймали его на манипуляции: обратили внимание, что на фото видны тюльпаны и нарциссы, которые в сентябре точно не цветут.

В то же время источники издания "Закон и бизнес" подтверждают, что Береза, кроме украинского, имеет также израильский паспорт, который получил в 1993 году, когда проживал в Израиле.

Также есть данные, что в 2022 – 2024 годах семья Березы – жена, дети и мать – в разное время выехали из Украины. Сам он за 2,5 года войны пересекал границу 21 раз, пока не выехал окончательно.

Издание отмечает, что если Береза намерен баллотироваться в парламент снова, у него остается около 30 дней, чтобы вернуться в Украину.

По данным СМИ, будучи нардепом, Береза скрывал свое состояние: элитное недвижимое имущество оформляли на жену по ценам в несколько раз ниже рыночных. В частности, квартиру в Киеве площадью почти 300 квадратных метров, складское помещение и другую недвижимость.

На самого экс-нардепа в 2008 году был оформлен дом в Киевской области общей площадью 91,2 квадратных метров, а в 2021 году – автомобиль Ауди Q7.

Издание напоминает, что в 2022 году экс-нардеп отказался подписывать повестку и вызвал полицию. А впоследствии скрывался в женском монастыре.

"По данным СМИ, Береза входит в так называемый пул блогеров экс-президента Петра Порошенко, чьи дети скрываются от службы в армии в Лондоне. Также уклоняются от мобилизации адвокат Порошенко – Игорь Головань, его брат и сын", – говорится в публикации.