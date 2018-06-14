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СМИ обнаружили ошибки в расследовании МЭРТа по серной кислоте

23 Читати новину українською
Серная кислота
Серная кислота / vladtime.ru

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) допустила ряд ошибок и подтасовок фактов при проведении специального расследования в отношении импорта серной кислоты и олеума.

Об этом пишут журналисты Бизнес-портала UAprom в статье "Как МЭРТ подтасовывает данные спецрасследования по серной кислоте", ссылаясь на неконфиденциальную версию доклада Комиссии.

В частности, по информации издания, после продления сроков расследования до 330 дней лобби Восточного ГОКа и "Сумыхимпрома" опять активизировалось.

"Текст документа изобилует фактами того, как под требуемое решение МКМТ подгоняются любые цифры без анализа и в разрез здравому смыслу", - пишут журналисты.

Например, самой вопиющей ошибкой названо то, что МЭРТ не счел аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами, которые являются главными требованиями при проведении любого спецрасследования. А ведь в результате потери этих территорий с внутреннего рынка ушли два предприятия "Крымский титан" и "Константиновский химзавод", обеспечивавшие свыше 50% поставок потребителями, что и привело к резкому росту импорта.

Как утверждает издание, Минэкономики и торговли также закрыло глаза на тот факт, что ни один национальный производитель серной кислоты не продает свою продукцию на рынок напрямую, а действует через трейдеров.

"Эта информация сама по себе опровергает наличие причинно-следственной связи между ущербом и импортом, но МЭРТ упорно ее игнорирует", - подчеркивают журналисты.

Теги: Министерство экономического развития и торговли металургия
Источник: 24 Канал
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