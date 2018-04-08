СМИ сообщили, каким образом отравили Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество "Новичок" нанесли на дверную ручку дома экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на британское издание Mail on Sunday.

Ссылаясь на последний закрытый брифинг служб безопасности Великобритании, издание сообщает, что ядовитое вещество было использовано утром 4 марта, в воскресенье, чтобы избежать возможности того, что к дверной ручке прикоснется почтальон или кто-то другой.

Кремль хотел, чтобы его агенты покинули Великобританию до того, как можно было установить, что в Солсбери был применен Новичок. Поэтому они снизили его токсичность и использовали это вещество в форме геля, а не газа, потому что, если бы Скрипали вдохнули такой газ, они бы умерли очень быстро,

– сообщает изданию анонимный источник из служб безопасности.

Сергей Скрипаль первым коснулся ядовитого вещества в момент открытия дверей. Его дочь Юлия – уже после него, поэтому степень ее поражения оказался меньше.

СМИ сообщают, что из-за этого дом Скрипаля полностью снесут. Сейчас у здания работают следователи.