Об этом в эфире телемарафона рассказал заведующий отделом факторов производственной и окружающей среды Центра общественного здоровья Анатолий Оперчук, передает 24 Канал.

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Отравление загрязненным воздухом

Анатолий Оперчук указал, что люди с легочными заболеваниями, а также дети находятся в зоне повышенной опасности. Он призвал воздерживаться от прогулок по крайней мере утром.

Эксперт отметил, что для людей, страдающих легочными заболеваниями, любое ухудшение качества воздуха приводит к проблемам с дыхательной системой. А те уже могут потянуть за собой ряд других реакций организма на состояние ат

Первыми признаками таких случаев является удушье у человека, кашель и другие реакции, связанные с верхними дыхательными путями,

– говорит Анатолий.

Прежде всего в случае отравления загрязненным воздухом стоит больше пить воды. На стоит заниматься самолечением – нужно обратиться к врачу, ведь только он может разобраться в реакция организма и приписать правильное лечение. Ведь у человека могут диагностировать как аллергическую реакцию, так и осложненную аллергическую реакцию, спазмы дыхательных путей и так далее.

Добавим, что 20 сентября Киев занял первое место в рейтинге самых загрязненных городов мира. По данным сервиса IQair, уровень загрязнения воздуха в Киеве превышает норму более чем в 17 раз, с индексом качества воздуха (AQI) на уровне 173 баллов.