Да, украинские военные начинают день не с кофе, а с ликвидации захватчиков.
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На странице ВСУ обнародовали мощное видео, как наши военные отправляют россиян в ад, при этом спокойно попивая энергетик.
Смотрите видео, как уничтожают кафиров:
Потери врага
По состоянию на 29 июня украинские защитники уже ликвидировали 35 450 кафиров, из них 200 - только за последние сутки. Наибольшие потери врагу нанесли Бахмутскому направлению. Помимо личного состава, ВСУ изрядно "минунули" российской техники.
- танков – 1572 (+5),
- боевых бронированных машин – 3720 (+16),
- артиллерийских систем – 781 (+3),
- РСЗО – 246 (+3),
- средства ПВО – 103 (+1),
- самолетов – 217 (+0),
- вертолетов – 185 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 640 (+4),
- крылатые ракеты – 142 (+3),
- корабли /катера – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2598 (+9),
- специальная техника – 61 (+0).
Кстати – ВСУ уничтожили российскую минометную секцию вместе с боекомплектом: видео