Смотрите "Вести Кремля". Царь хороший, а бояре злые. Сюзерен Рамзан Кадыров

Сегодня в программе "Вести Кремля" – после пожара в торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемеровской области следственный комитет со скоростью молнии и по принципу "царь хороший, бояре злые" нашел подозреваемых. В российских республиках феодализм процветает. Но, если твой сюзерен Рамзан Кадыров, то тебя никто задеть не может, какую бы высокую должность в Москве он не занимал.

Во времена Советского Союза к колхозным работам активно привлекали еще со школьной скамьи. Просто рук не хватало, чтобы собрать весной весь урожай. Сейчас времена немного другие. И вместо свеклы, картофеля или кукурузы молодые труженики собирают голоса. И полевые работы проходят в несколько других местах – на участках.

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