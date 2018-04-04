Смотрите "Вести Кремля". Кто под маской Кирилла. Смертоносный дрель России
Сегодня в свежем выпуске программы "Вести Кремля" – один простой архимандрит своими вокальными данными открыл страшную тайну - кто скрывается под маской патриарха Кирилла. Минобороны РФ меняет тактику: если собственным бойцам нельзя доверить и застрелить врага, то попытаются их задрелить.
С тремя символами национальной идеи россияне разобрались уже давно, и она не претерпевает изменения веками. И вот первую из них, то есть "силу", можно проявлять по разному. И если не удается придумать, можно просто скопировать, украсть, или еще лучше – отжать.
Об этом и многое другое смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
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