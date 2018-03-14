Смотрите "Вести Кремля". Напалм Терезы Мэй. Дагестан против Путина

Сегодня в программе "Вести Кремля" – уже второй день подряд Тереза Мэй жжет напалмом по Российской Федерации: теперь 23 российских дипломата – персоны нон-грата в Великобритании. Менее чем за неделю до выборов Дагестан понавставлял палок в предвыборные колеса Владимиру Путину.

Похоже, стакан воды от Ксении Собчак не охладил старческий маразм в голове Владимира Жириновского. Недавно он представил предвыборный агитационный ролик, в котором представлена альтернативная реальность, в которой он становится президентом РФ.

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!