Смотрите "Вести Кремля". Плачевная компенсация смерти. Недруги "России-матушки"

Сегодня в программе "Вести Кремля" – семье каждого погибшего власти выплатят 17,5 тысяч долларов. Итого сумма составит в 26 раз меньше, чем Роскосмос заплатит за один рисунок. В России так повелось, что во всех бедах виноваты не сами россияне, а какие-то враждебные посторонние силы.

Золотую медаль главного неадеквата "кемеровской трагедии" можно без каких-либо вопросов повесить на шею губернатора Амана Тулеева. Но так было до сегодня, пока на федеральные экраны не вылезла член Совета Федерации Елена Борисовна Мизулина.

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