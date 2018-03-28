Смотрите "Вести Кремля". Плачевная компенсация смерти. Недруги "России-матушки"
Сегодня в программе "Вести Кремля" – семье каждого погибшего власти выплатят 17,5 тысяч долларов. Итого сумма составит в 26 раз меньше, чем Роскосмос заплатит за один рисунок. В России так повелось, что во всех бедах виноваты не сами россияне, а какие-то враждебные посторонние силы.
Золотую медаль главного неадеквата "кемеровской трагедии" можно без каких-либо вопросов повесить на шею губернатора Амана Тулеева. Но так было до сегодня, пока на федеральные экраны не вылезла член Совета Федерации Елена Борисовна Мизулина.
Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
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