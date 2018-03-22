Смотрите "Вести Кремля". Путин "без звезды". Прогулы Слуцкого по этике

Сегодня в программе "Вести Кремля" – Путин искренне признавался, что учился "нормально", звезд с неба не хватал, но школьная программа тогда была не слишком интересна. В России ничего нового и необычного, там все настолько стабильно, что сексуальные домогательства депутата Слуцкого традиционно проигнорировали.

В современном сверхбыстром диджитал мире, жесты стали очень заметны, так как благодаря им можно лаконично проявить любую эмоцию, залепить "гифку" в комментариях или в 10 лет возглавить восстание против самого губернатора Подмосковья.

Как игнорирование со стороны федеральных телеканалов полностью отражают саму суть российского народа?

Об этом и многом другом смотрите на 24 Канале сегодня в 20:30. Будет интересно!