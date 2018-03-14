Смотрите "Вести.UA". Гимнотворец Шуфрич. Певческие способности Ляшко
Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – количество авторов государственного гимна Украины может увеличиться: Нестор Шуфрич занялся гимнотворчеством. Необычные умения Олега Ляшко могут принести пользу всей стране.
Хорошего человека должно быть много. Эта довольно противоречивая теория очень часто перерастает в аксиому для украинских политиков. Однако в правительстве объяснили: оказывается, лишние килограммы у них далеко не от хорошей жизни.
Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
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