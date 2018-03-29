Смотрите "Вести.UA". Президентские амбиции Насирова. Гэндальф Шоколадный против России

Сегодня в программе "Вести.UA"– список лиц со сверхспособностями и президентскими амбициями пополняется, теперь стать гарантом стремится человек с сверхволевым характером – Роман Насиров. Россию уже давно сравнивают с толкиеновской страной зла – Мордором и в борьбе против нее не обойдется без магии.

Ни для кого не секрет, что главный защитник несчастных и обездоленных – это Олег Ляшко. Главный радикал страны уже давно заявил о своих президентских амбициях, при этом он уверен в собственном успехе. Даже все свои заявления по этому поводу начинает не с "если", а "когда". На посту главы государства обещает украинцам много коров и преодолеть бедность. И, собственно, преодоление бедности продемонстрировал на собственном примере.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!