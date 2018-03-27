Смотрите "Вести.UA". Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – Владимир Парасюк о булаве еще как будто не думает, а вот сотником, по его словам, уже был. Теперь себе новую, промежуточную должность нашел. В оккупированном Крыму в Международный день борьбы за права женщин провели конкурс красоты. Однако осторожно, это зрелище не для слабонервных.

Межигорье едва ли не крупнейший скандал относительно политиков и недвижимости. Но и сейчас жилье на сотни квадратных метров чиновников вызывает у их избирателей лишь ярость. Казалось, Антон Геращенко в вопросах квадратных метрах чист, однако расследование показывает другое.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!