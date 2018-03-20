Смотрите "Вести.UA". Савченко пугает. Новая почта – старые методы

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – Надежда Савченко, которую всем миром освобождали из тюрьмы, теперь может попасть за отечественную решетку. Впрочем сама летчица, похоже, сохраняет бодрое настроение и боевой дух. Силовики пришли с визитом в "Новую Почту", а генеральный прокурор даже объяснил почему.

Вымышленное притеснение русского стало одним из козырей красноречия донецких и луганских террористов. Мол, из-за проклятых бандеровцев в Украине он едва ли не на грани вымирания. Но вот только защитники такие, что русский язык надо защищать... от них самих.

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