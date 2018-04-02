Смотрите "Вести.UA". Состояние Тимошенко с неба. Великий поэт Добкин

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – за декларациями можно отследить, как растет уровень жизни депутатов, но в Верховной Раде есть депутаты-исключения, такие как Тимошенко, которая работает, но за много лет на собственное имущество так и не заработала. Политик Добкин станет литератором, однако, будет писать не один, а ищет нового Шевченко и Франко.

Если муж не хочет сидеть на шее у жены, то ему не следует работать в таких компаниях, как "Укртатнафта", "Укртранснафта" и "Нафтогаз", особенно на руководящих должностях. Ни за что не соглашаться идти работать министром или возглавлять парламентские фракции, так как можно с седой головой остаться настоящим нищим, как Юрий Бойко.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!