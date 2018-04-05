Смотрите "Вести.UA". Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошел Савченко

Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – Украинские политики настолько отполировали мастерство лжи, что их нелегко поймать. Жизнь Надежды Савченко легкой не назовешь. К этому всему летчицу теперь еще и голод донимает. Но на этом испытания для Надежды не завершились.

По закону, народные депутаты обязаны проводить встречи с избирателями. Правда, пробраться на нее – это то же, что сбежать из "Алькатраса". Не исключение и приемная Александра Пресмана, где желающие столкнутся с незаурядными препятствиями.

Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!