Смотрите "Вести.UA". Тюремная творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Сегодня в свежем выпуске программы "Вести.UA" – солдаты, если попадут за решетку, могут заниматься творчеством, и не только картины рисовать, но и снимать. За прошлый год украинцы переслали домой 100 миллиардов гривен, теперь на заработки в Польшу поедут политики.
"Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма" – это первая фраза из "Манифеста Коммунистической партии", который в 19 веке написали Маркс и Энгельс. Казалось бы, коммунизм уже в прошлом. А кто такой Петр или Игорь Калетник, украинцы вспомнят не сразу. Но призрак украинского коммунизма жив, причем хорошо замаскирован.
Об этом и многом другом смотрите сегодня на 24 Канале в 18:30. Будет интересно!
Источник: 24 Канал
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