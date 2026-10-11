Экономист Олег Пендзин в эксклюзивном интервью 24 Каналу проанализировал, способна ли Москва выполнить обещания по поставкам топлива в Соединенные Штаты. Он объяснил, какие препятствия могут возникнуть еще до отправки первых танкеров и почему Кремль заинтересован в договоренностях с Вашингтоном.

Российский дизель не успеет в США до выборов

Первая партия российского дизельного топлива, о которой говорил Трамп, должна составить 300 тысяч тонн. Для транспортировки такого объема понадобится примерно два-три танкера, однако даже при самых благоприятных условиях быстро организовать поставки не удастся.

При оценке возможных сроков Пендзин предложил предположить, что необходимое количество дизельного топлива уже находится в российских портах, а суда готовы к погрузке. Даже в таком случае транспортировка через океан потребует времени, которого до американских выборов 3 ноября уже недостаточно.

Даже если учесть, что эти объемы сегодня находятся в портах, могут быть погружены на танкеры, а танкеры уже стоят под погрузкой, давайте представим, что эти танкеры точно прибудут не раньше, чем через месяц-полтора. То есть уже после выборов. Это абсолютно никак не повлияет на ценовую ситуацию до 3 ноября включительно,

– пояснил Пендзин.

Помимо длительной транспортировки, российским компаниям придется решать вопросы страхования судов и грузов. Германия и Великобритания уже подтвердили, что не собираются отменять действующие санкции против России. В то же время именно европейские страховые компании играют важную роль в обеспечении международных морских перевозок.

Американские разрешения на продажу российского дизельного топлива не означают автоматической отмены европейских ограничений. Из-за этого Москва может столкнуться с трудностями при поиске компаний, которые согласятся страховать танкеры и топливо.

Кто будет страховать эти суда? Кто будет страховать груз? Ни одна европейская страховая компания этого делать не будет, потому что немцы подтвердили, что санкции не снимают, британцы подтвердили, что санкции не снимают,

– подчеркнул экономист.

К тому же поиск страховщиков – лишь часть подготовки к поставкам. Необходимо также подобрать подходящие суда, согласовать условия перевозки и организовать погрузку топлива. Все это, как отметил Пендзин, может дополнительно повлиять на сроки прибытия российского дизельного топлива в американские порты.

Россия тратит почти весь дизель на собственные нужды

Гораздо более серьезной проблемой для потенциальной сделки является ситуация на самом российском топливном рынке. За последние годы производство дизельного топлива в России существенно сократилось, а внутреннее потребление остается значительным из-за потребностей транспортной отрасли и перевозки товаров.

В 2021 году российские предприятия ежемесячно производили примерно 7,5 миллиона тонн дизельного топлива. В 2024 году этот показатель составлял около 5 миллионов тонн, а нынешние объемы Пендзин оценивает примерно в 4,5–5 миллионов тонн. Ситуацию дополнительно осложняют украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, которые влияют на возможности производства топлива.

Дизельное топливо играет важную роль в обеспечении российской логистики, в частности в перевозке товаров первой необходимости. Его активно использует тяжелый автомобильный транспорт, а также железная дорога, особенно за Уралом, где значительная часть маршрутов, как отметил экономист, остается неэлектрифицированной.

При этом внутреннее потребление зависит от сезона. Зимой Россия потребляет примерно 2,5 миллиона тонн дизельного топлива в месяц, тогда как в периоды повышенного спроса потребность достигает 4–5 миллионов тонн. Ранее страна могла направлять на экспорт около 35% произведенного топлива, но сейчас соотношение производства и потребления существенно изменилось.

Сегодня в сезон Российская Федерация потребляет около 4,5 миллиона тонн при производстве около 4,5 миллиона тонн. И эти цифры условны, потому что мы постоянно наносим удары по российским НПЗ, и это, бесспорно, сокращает общий объем,

– пояснил Пендзин.

Проблемы с внутренним обеспечением вынудили Москву еще в июле ограничить экспорт дизельного топлива. Часть небольших поставок сохранили по ранее заключенным соглашениям со странами бывшего СНГ, однако для более широкого мирового рынка возможности российских производителей существенно сократились.

Дефицит топлива, как отметил экономист, уже наблюдается в отдельных отдаленных регионах России. Поэтому подготовка дополнительной партии для американского рынка может потребовать перераспределения продукции, которой не хватает даже для внутренних потребителей.

Существует также проблема соответствия российского дизельного топлива требованиям США. Значительная часть продукции российских НПЗ имеет высокое содержание серы, а для использования такого топлива требуется дополнительная очистка. Не все объемы российского производства соответствуют американским стандартам, поэтому даже при наличии достаточного количества дизельного топлива не все оно может быть пригодным для экспорта в Соединенные Штаты.

На сегодняшний день в Российской Федерации действительно некоторые отдаленные субъекты федерации испытывают дефицит дизельного топлива. То есть возникает большой вопрос: а откуда возьмутся эти 300 тысяч тонн, да еще и очищенных от серы, для быстрого накопления и продажи?

– отметил экономист.

Пендзин предположил, что по прямому приказу Кремля необходимое количество топлива в конечном итоге могут собрать, однако это потребует времени. После накопления дизельного топлива россиянам еще придется организовать отгрузку, найти танкеры и договориться со страховыми компаниями. Дополнительным риском он назвал возможность украинских ударов по портовой инфраструктуре или судам, которые будут использоваться для транспортировки топлива.

Кремль рассчитывает на ослабление европейских санкций

Сомнения Пендзина касаются не только первой партии объемом 300 тысяч тонн. Дональд Трамп также говорил о возможности значительно более крупных поставок, которые могли бы достичь 3 миллионов тонн дизельного топлива. В то же время такие планы американский президент связывал с прекращением украинских ударов по российским НПЗ и быстрым восстановлением поврежденных предприятий.

Однако Украина уже заявляла, что не собирается прекращать атаки на российскую нефтегазовую инфраструктуру. Почему экономист сомневается, что Кремль сможет быстро восстановить необходимые производственные мощности и обеспечить значительные дополнительные объемы для экспорта?

Я бы даже сейчас не стал рассчитывать на те миллиарды долларов, которые могут поступить в российскую экономику от продажи дизельного топлива на мировых рынках. У меня есть чрезвычайно большие сомнения, что эти объемы реально будут проданы. Их просто нет,

– подчеркнул Пендзин.

В то же время для Путина договоренности с Вашингтоном могут иметь значение даже без быстрого экономического результата. Пендзин считает, что Кремлю прежде всего нужен прецедент ослабления санкций, который в будущем можно будет использовать для более широкого возобновления торговли российскими энергоносителями.

Москва могла рассчитывать, что после решения США европейские страны также начнут пересматривать собственные ограничения. Однако Германия и Великобритания уже заявили о сохранении санкций, а Европейский Союз продолжает вводить новые экономические меры против России.

Путину это нужно с точки зрения создания прецедента для снятия санкций. Было определенное ожидание, я абсолютно уверен, со стороны Трампа и Путина, что после такого демарша со стороны Вашингтона европейцы также начнут колебаться. Но мы уже услышали достаточно жесткую позицию европейцев. Никто колебаться не собирается,

– отметил экономист.

Основная часть санкционного давления на российскую экономику, как пояснил Пендзин, приходится на Европейский Союз. При президентстве Трампа Соединенные Штаты ввели ограничения в отношении двух больших российских нефтяных компаний, "Лукойла" и "Роснефти", тогда как большинство других американских санкций остались еще со времен администрации Джо Байдена.

Экономист предположил, что решения Вашингтона в отношении этих компаний могли быть связаны с интересом к их зарубежным активам. В то же время Европа продолжает ужесточать ограничения, поэтому он считает ее позицию гораздо более важной для дальнейшего санкционного давления на Кремль, чем отдельные решения администрации Трампа.

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