Об этом для 24 канала рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Есть проблема количества оружия на складах. Его нужно доделать. Никто не накапливает на складах столько оружия, как Россия, поэтому вооружение, которое попадет в Украину, дорабатывают, расконсервируют", – сказал Подоляк.

Бюрократии не будет

По словам советника, все необходимое для обороны будет очень быстро идти в Украину. Он отметил, что у Запада есть понимание потребности Украины.

Задаю вопрос так, что есть полное понимание того, что никаких нюансов и бюрократии не должно быть. Как только есть определенное количество какого-либо вида оружия, то его должны передавать,

– рассказал Подоляк.

Он добавил, что советские образцы оружия Украине почти не будут поставлять, потому что их на рынке Запада осталось мало. Оружие СССР было в Африке, Азии и в некоторых странах восточной Европы.

"Все это практически использовали в полном объеме и это оружие не является конкурентным, как оружие НАТО", – отметил советник.

Мир понял только сейчас

Страны "Рамштайна" обещали предоставить Украине более 600 танков и 500 артиллерийских систем. Подоляк отметил, что у украинских военных будут не десятки, а сотни единиц различного вооружения.

По словам Подоляка, только сейчас, на пятый месяц полномасштабной войны против Украины, мир понял, сколько оружия годами накапливала Россия и как трудно противодействовать такому количеству.

"Безусловно, они сегодня считают вооружение иначе – это уже идет не на сотни, а на тысячи РСЗО, артиллерии, дальнобойной системы, ПВО, дронов и т.д. Этого будет гораздо больше в Украине", – пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что партнеры обеспечат надежную оборону для Украины, помогут минимизировать потери и осуществлять контрнаступление.

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