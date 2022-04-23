Очевидцы рассказали, что произошло в первые минуты после обстрелов. Один из них был при взрыве в парикмахерской дома на первом этаже.

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Две секунды снаряд пролетел и все. Мы ничего не поняли. 4 девушки со мной были, упали на пол сразу кто смог. Начался пожар, все разлетелось, и мы сразу спустились в подвал. Все убегали в панике. Потом жильцы дома уже начали тушить пожар и помогать пострадавшим.

– рассказал свидетель Максим.

Мужчина получил осколочные ранения, а при взрыве в доме вылетели окна.

Бросился выходить, но уже нельзя

Еще один мужчина живет прямо в доме, куда попала вражеская ракета. С 16 этажа он пытался спуститься вместе с соседями.

Рюкзак схватил, паспорт, деньги и бросился выходить, там уже все было в дыму, света нет, и я понимал, что уже нельзя. Но сосед позвонил и сказал, что можно спуститься,

– рассказал Артем Латиков.

Соседи говорили, что снаряд попал в 4 – 5 этажи.

Кота нашли, а ребенка нет

Увиденным сразу по приезде на место трагедии поделился парамедик, оператор №11 Moto Health. Дом пылал, а сгоревшие конструкции падали. Он с другими врачами работал на 4 этаже. Говорит, что работа была сложной из-за сильного задымления и не было кислородных масок.

"Мы поднимались туда, где огнетушители, чтобы хотя бы маленькие очаги пожара потушить, нашли трех человек. Одну женщину на носилках спустили вниз. Большинство находились в ванных комнатах, мы их там находили. Но, к сожалению, есть погибшие", – сказал парамедик.

По его словам, во время эвакуации к нему обратился мужчина и сказал, что в одной из поврежденных квартир находился трехмесячный ребенок.

"Мы не нашли его. Кота нашли, а вот трехмесячного ребенка нет. Могу сказать только то, что мужчина держался достойно. У него на глазах не осталось целой семьи", – рассказал парамедик.

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