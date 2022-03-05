Об ужасных последствиях этого обстрела рассказала Николаевская волонтер Анна Куркурина. По ее словам погибло много кошек.

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Животные сгорели заживо

В результате прямого попадания российского снаряда сгорели заживо все кошки, которые были на 2 этаже приюта. Что с собаками, которые тоже были в здании, пока пытаются установить.

В этом же приюте 5 лет назад был пожар. Активисты смогли его совместными усилиями отстроить. Это жуткое событие демонстрирует, что русская орда даже не смотрит, куда стреляет. Для них главное – совершить как можно больше разрушений в Украине.

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