Украинской власти, которая в последние месяцы активизировала борьбу с контрабандистами и российскими агентами, стоит обратить внимание на сигаретного магната и соратника россиян Бориса Кауфмана.

Этот бизнесмен тесно связан с Москвой и косвенно финансирует производство оружия в России. Об этом рассказал бывший нардеп Юрий Михальчишин.

"Почему без внимания СНБО оказался интересный сюжет господина Кауфмана в Одессе. Есть такая интересная тематика – сигаретная монополия "Тедис Украина", а раньше называлась "Мегаполис-Украина", – сказал Михальчишин.

По его словам, "Тедис Украина" – это дочерняя структура российского сигаретного монополиста, которая была создана в Украине семьей экс-президента Виктора Януковича и российским "оружейным бароном" Игорем Кисаевым.

Кисаев является владельцем ОАО "Завод Дегтярева", на котором производят пулеметы "Утес", гранатометы АГС, противотанковые ракеты "Конкурс". Это вооружение Россия использует для войны на Донбассе.

Сегодня "Тедис Украина" продолжает работать и нарушать законодательство Украины, принося прибыль своим российским бенефициарам, отметил бывший нардеп.

"Сегодня это 50 тысяч точек реализации сигарет, почти 60 миллионов гривен прибыли ежегодно, это многомиллиардные факты уклонения от уплаты налогов, которые зафиксированы в открытых источниках, это многомиллиардные штрафы нашего Антимонопольного комитета, которые каким-то чудом отменили в "справедливых" судах", – сказал Михальчишин.