Об этом украинский президент заявил 28 июля во время пресс-конференции. Он подчеркнул, что власти нужно сделать все, чтобы тарифы не поднимались.

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Зеленский заверил, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей не будут выше. Мол, когда говорят обратное, то сильно подменяют понятия. Ведь сейчас речь идет о росте цен для предприятий, а не для общества. Украинцами уже вскоре сообщат обо всех принятых решениях.

Зеленский: сюрпризов не будет

Глава государства добавил, что попросил вынести вопрос тарифов на электроэнергию на заседание СНБО, которое состоится еще до конца июля. По его словам, это поможет понять, что "с 1 августа сюрпризов не будет".

Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривны. Поэтому СНБО будет рассматривать возможное снижение цены на электроэнергию для этих категорий,

– подчеркнул президент.

Ранее появилась информация о том, что Кабмин хочет отложить повышение тарифов на электроэнергию для населения до 31 августа. При таких условиях, до начала осени для участников соответствующего рынка будет действовать тариф на уровне 1,68 гривны за киловатт-час.

Что говорят о тарифах в нацрегуляторе

Накануне вероятный рост тарифов на электроэнергию прокомментировал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк. Он подчеркнул, что этого не избежать: власть будет выравнивать их для промышленности и населения. Другого сценария, по словам чиновника, нет.



Тарифы на электроэнергию, которые будут действовать до 1 августа / Инфографика 24 канала