Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

К теме В Германии будут штрафовать лица, использующие символ российских оккупантов "Z"

Фальсификация истории

Русскому менталитету всегда было присуще фальсифицировать историю и издавать ее в выгодном для себя ракурсе.

Каждое более или менее значимое событие как российской, так и советской истории "подгонялось" под мировоззрение и действия "вождей" того или иного времени,

– добавили в СНБО.

В качестве примера привели "георгиевскую ленту".

Российская истерия вокруг Z и V

В России буквы Z и V используются для обозначения военной техники. В стране даже проводят ребрендинг, где обычные буквы "С" заменяют "Z".

Украинские и зарубежные компании от этих символов отказываются.