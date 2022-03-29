Такое мнение высказали в Центре противодействия дезинформации при СНБО.
К теме В Германии будут штрафовать лица, использующие символ российских оккупантов "Z"
Фальсификация истории
Русскому менталитету всегда было присуще фальсифицировать историю и издавать ее в выгодном для себя ракурсе.
Каждое более или менее значимое событие как российской, так и советской истории "подгонялось" под мировоззрение и действия "вождей" того или иного времени,
– добавили в СНБО.
В качестве примера привели "георгиевскую ленту".
Российская истерия вокруг Z и V
В России буквы Z и V используются для обозначения военной техники. В стране даже проводят ребрендинг, где обычные буквы "С" заменяют "Z".
Украинские и зарубежные компании от этих символов отказываются.
Интересно – россиян наказывают за букву Z на авто: