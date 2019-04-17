СНБО обсуждает реформу в "Укроборонпроме": что планируют изменить

Совет национальной безопасности и обороны Украины 17 апреля собралась, чтобы обсудить реформу "Укроборонпрома". Сейчас планируется рассмотрение закона, который изменит "устаревшую" систему.

Этот законопроект разработали глава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский со своей командой, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Ранее "Укроборонпром" был "прокладкой", поскольку только через него можно было решать, кому и что продавать. Сейчас это все должны изменить.

В чем суть нового закона об "Укроборонпроме"?

Суть нового закона заключается в том, что структуру "Укроборонпром" полностью ликвидируют. В то же время создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, без исполнения регуляторских функций. То есть предприятия, которые входят в концерн не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт.



Также в новом законе принципиально то, что снимается с закупок гриф секретности. То есть если раньше все закупки и цены были засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут только новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик могут сыграть на руку врагу.

Представители "Укроборонпрома" против того, чтобы их концерн был ликвидирован. Они уверяют, что сначала нужно разобраться и провести международный аудит. На что Сергей Пашинский и Александр Турчинов сказали, что этот вопрос обговориться, но концерн будет ликвидирован в том виде, в котором он есть сейчас.

Закон уже написан, но обсуждение пока идет. Если СНБО придет к согласию, то Верховная Рада может рассмотреть законопроект на следующей неделе.