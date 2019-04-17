17:34
17 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Путину поднять свой рейтинг. Отныне в РФ есть платные перекрестки
      Вєсті Кремля
      00:30, сегодня
      Вести.UA: Громкое возвращение Савченко. Ляшко решил подкачаться
      Вєсті.UA
      19:49, 16 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      СНБО обсуждает реформу в "Укроборонпроме": что планируют изменить

      36 Читати новину українською

      Совет национальной безопасности и обороны Украины 17 апреля собралась, чтобы обсудить реформу "Укроборонпрома". Сейчас планируется рассмотрение закона, который изменит "устаревшую" систему.

      Этот законопроект разработали глава Комитета ВР по нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский со своей командой, передает корреспондент 24 канала в прямом эфире.

      Читайте также: "Укроборонпром" производить орудия для боеприпасов НАТО: какие изменения ожидают госконцерн

      Ранее "Укроборонпром" был "прокладкой", поскольку только через него можно было решать, кому и что продавать. Сейчас это все должны изменить.

      В чем суть нового закона об "Укроборонпроме"?
      Суть нового закона заключается в том, что структуру "Укроборонпром" полностью ликвидируют. В то же время создадут новое государственное агентство при Кабинете министров, без исполнения регуляторских функций. То есть предприятия, которые входят в концерн не смогут сами продавать свое вооружение как Вооруженным силам Украины, так и на экспорт.

      Также в новом законе принципиально то, что снимается с закупок гриф секретности. То есть если раньше все закупки и цены были засекречены, то теперь это хотят убрать. Исключением будут только новые украинские разработки, в которых раскрытие характеристик могут сыграть на руку врагу.

      Представители "Укроборонпрома" против того, чтобы их концерн был ликвидирован. Они уверяют, что сначала нужно разобраться и провести международный аудит. На что Сергей Пашинский и Александр Турчинов сказали, что этот вопрос обговориться, но концерн будет ликвидирован в том виде, в котором он есть сейчас.

      Закон уже написан, но обсуждение пока идет. Если СНБО придет к согласию, то Верховная Рада может рассмотреть законопроект на следующей неделе.

      blog_ava
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      сегодня
      73681
      Теги: Новости Украины Коррупция Коррупционные схемы в Укроборонпроме Законодательство Оружие Александр Турчинов Сергей Пашинский СНБО Укроборонпром
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      сегодня , 17:16 Порошенко і Зеленський зустрінуться на "Олімпійському", або Шоу, що ховається за дебатами
      Артем Овдієнко 646
      Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      сегодня , 16:21 Кто такой Владимир Зеленский: биография кандидата в президенты
      73681
      Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      15 апреля , 14:00 Новинка, которую ждали: Mercedes-Benz GLE
      Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      сегодня , 16:10 Что обещают кандидаты Порошенко и Зеленский: сравнение программ
      8072
      Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      сегодня , 15:38 Кто такой Петр Порошенко: что известно о кандидате в президенты
      5525
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Что кушать украинцам: нормы питания от Минздрава
       18 декабря 2017 , 21:06
      Миллиардеры из клуба "Газпрома" приехали в Минск с распальцовкой, – Лукашенко о расправе Динамо Мн над Зенитом
       10 августа 2018 , 22:07
      В Украине активно покупают новые коммерческие автомобили
       5 ноября 2018 , 13:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук