Выпадет ли сильный снег в Украине вскоре
- В ближайшие три дня в Украине не ожидается сильного снега, возможны дожди с мокрым снегом в Карпатах.
- 3 и 4 декабря существенных осадков не предвидится, но местами прогнозируют туман ночью и утром.
Сильного снега в Украине в ближайшие трое суток не ожидается, однако местами пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Какие осадки ждать?
По данным синоптиков, во вторник, 2 декабря, в большинстве областей ожидается незначительный дождь. В то же время, согласно обнародованной информации, в Карпатах он даже будет сопровождаться мокрым снегом.
Прогноз погоды на 2 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Уже в следующие двое суток, то есть 3 и 4 декабря, существенных осадков в Украине не предвидится. Но синоптики предупреждают о тумане 2 – 3 декабря ночью и в первой половине дня в Украине, за исключением восточных областей.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Погода в Украине в первую зимнюю неделю будет устойчивой. Температура воздуха будет превышать климатическую норму. Но в конце недели ожидается незначительное похолодание, кое-где придут ночные морозы.
В то же время метеорологической зимы в Украине в декабре еще не будет, поскольку в этом месяце в основном будет сухая и комфортная погода без существенных осадков. Небольшой снег вскоре возможен только в Карпатах.
Сообщали также, что декабрь в первые недели будет довольно теплым, сильных морозов ждать не стоит. Из-за потепления климата этот месяц в последнее время все больше демонстрирует характеристики поздней осени.