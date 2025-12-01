Выпадет ли сильный снег в Украине вскоре

Сильного снега в Украине в ближайшие трое суток не ожидается, однако местами пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Какие осадки ждать?

По данным синоптиков, во вторник, 2 декабря, в большинстве областей ожидается незначительный дождь. В то же время, согласно обнародованной информации, в Карпатах он даже будет сопровождаться мокрым снегом.



Прогноз погоды на 2 декабря 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Уже в следующие двое суток, то есть 3 и 4 декабря, существенных осадков в Украине не предвидится. Но синоптики предупреждают о тумане 2 – 3 декабря ночью и в первой половине дня в Украине, за исключением восточных областей.

Какую погоду ждать в ближайшее время?