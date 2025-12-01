Чи випаде сильний сніг в Україні невдовзі
- У найближчі три дні в Україні не очікується сильного снігу, можливі дощі з мокрим снігом у Карпатах.
- 3 та 4 грудня істотних опадів не передбачається, але місцями прогнозують туман вночі та вранці.
Сильного снігу в Україні у найближчі три доби не очікується, проте подекуди пройдуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.
Які опади чекати?
За даними синоптиків, у вівторок, 2 грудня, у більшості областей очікується незначний дощ. Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у Карпатах він навіть супроводжуватиметься мокрим снігом.
Прогноз погоди на 2 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Вже у наступні дві доби, тобто 3 та 4 грудня, істотних опадів в Україні не передбачається. Але синоптики попереджають про туман 2 – 3 грудня вночі та в першій половині дня в Україні, за винятком східних областей.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Погода в Україні у перший зимовий тиждень буде стійкою. Температура повітря перевищуватиме кліматичну норму. Але наприкінці тижня очікується незначне похолодання, подекуди прийдуть нічні морози.
Водночас метеорологічної зими в Україні у грудні ще не буде, оскільки цього місяця здебільшого буде суха та комфортна погода без суттєвих опадів. Невеликий сніг невдовзі можливий тільки в Карпатах.
Повідомляли також, що грудень у перші тижні буде доволі теплим, сильних морозів чекати не варто. Через потепління клімату цей місяць останнім часом дедалі більше демонструє характеристики пізньої осені.