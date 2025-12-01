Чи випаде сильний сніг в Україні невдовзі

Сильного снігу в Україні у найближчі три доби не очікується, проте подекуди пройдуть дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Які опади чекати?

За даними синоптиків, у вівторок, 2 грудня, у більшості областей очікується незначний дощ. Водночас, згідно з оприлюдненою інформацією, у Карпатах він навіть супроводжуватиметься мокрим снігом.



Прогноз погоди на 2 грудня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Вже у наступні дві доби, тобто 3 та 4 грудня, істотних опадів в Україні не передбачається. Але синоптики попереджають про туман 2 – 3 грудня вночі та в першій половині дня в Україні, за винятком східних областей.

Яку погоду чекати найближчим часом?