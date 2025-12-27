Камчатку, что в России, накрыл мощный циклон. Регионом прошлись сильные снегопады и сильный ветер до 45 метров в секунду.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ Mash.

Какие последствия непогоды на Камчатке?

На российском полуострове Камчатка непогода 27 декабря вызвала масштабные перебои в работе инфраструктуры. Из-за циклона скорость ветра достигает 45 метров в секунду, а снегопады идут непрерывно.

Российские местные власти могут перекрыть региональные дороги. В аэропорту Елизово перенесли по меньшей мере 10 авиарейсов. Также в регионе на днях отменили занятия в школах.

Россиян призывают воздержаться от поездок. Хотя коммунальные службы работают в усиленном режиме, техника иногда и сама застревает в снегу.

По данным российских синоптиков, только в декабре на полуострове выпало более чем двухмесячное количество осадков. По прогнозу, непогода продлится до 28 декабря.

