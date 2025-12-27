Камчатка в России "утонула" в снегу: техника не справляется с непогодой
- Камчатка в России накрыта мощным циклоном, с ветром до 45 метров в секунду и непрерывными снегопадами.
- На полуострове отменен ряд авиарейсов, занятия в школах, а техника застревает в снегу.
Камчатку, что в России, накрыл мощный циклон. Регионом прошлись сильные снегопады и сильный ветер до 45 метров в секунду.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ Mash.
Какие последствия непогоды на Камчатке?
На российском полуострове Камчатка непогода 27 декабря вызвала масштабные перебои в работе инфраструктуры. Из-за циклона скорость ветра достигает 45 метров в секунду, а снегопады идут непрерывно.
Российские местные власти могут перекрыть региональные дороги. В аэропорту Елизово перенесли по меньшей мере 10 авиарейсов. Также в регионе на днях отменили занятия в школах.
Россиян призывают воздержаться от поездок. Хотя коммунальные службы работают в усиленном режиме, техника иногда и сама застревает в снегу.
По данным российских синоптиков, только в декабре на полуострове выпало более чем двухмесячное количество осадков. По прогнозу, непогода продлится до 28 декабря.
