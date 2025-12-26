Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Baza и другие российские СМИ.

К теме В России умер один из ближайших соратников Шойгу: генерал Садовенко был родом из Житомира

Что известно о "религиозной секте", которая "молилась за Зеленского" в Петербурге?

Российские силовые структуры рассказывали прокремлевским СМИ, что речь идет об организации под названием "Школа единого принципа", которая якобы была создана в Украине под видом духовного развития и "пробуждения сознания". Формально там проводили лекции и семинары по целительству, однако в России заявили, что расценивают деятельность этой группы как "психоментальную войну" против населения страны.

По словам собеседника российских медиа, на собраниях обсуждали войну против Украины, молились за Зеленского, критиковали российских военных и положительно высказывались об украинских защитниках. Также участникам якобы запрещали рассказывать о своей деятельности православным священникам, но в то же время советовали распространять свои взгляды среди родственников и знакомых.

В России разоблачили "проукраинскую религиозную секту", что "молилась за Зеленского": смотрите видео

Кроме того, силовики заявили, что в организации существовал график круглосуточных молитв "за защиту россиян от мобилизации". По их версии, в руководство группы входили преподаватели некоторых российских вузов и школ, которые якобы осознавали незаконность деятельности и старались не афишировать свою причастность.

По данным российских СМИ, сейчас всех участников собрания проверяют, а также рассматривают возможность открытия уголовного дела по статье о "распространении фейков" в отношении Вооруженных сил России. Максимальное наказание по ней – до 10 лет заключения.

Впоследствии в сети также распространили видео с одной из "молитв", которую якобы произносили на собраниях "секты".

Архангел Михаил, Апостолы Христовы и все святые, защитите Владимира Зеленского, его команду и всех защитников Украины. Охраняю ваш дом: Харьков и область, Покровск и район, Сумы и область, Киев и область, Днепр и область, Запорожье и область, Херсон и область, Одесса и область, Курское направление. Страну вашу, Украину, в кругу моих молитв храня ее от огненного окормления, воровского нападения и всякого зла и страхования. Аминь,

– говорилось в речи.

Вероятная "молитва", которую произносили на собрании "Школы единого принципа": смотрите видео

О самой "Школе единого принципа" в сети информации не так много. Отмечается лишь, что секта существует уже 21 год и имеет тысячи адептов в нескольких странах мира, в том числе и в Украине.

В России был протест из-за запрета Roblox