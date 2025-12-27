Камчатка у Росії "потонула" у снігу: техніка не справляється з негодою

Камчатку, що у Росії, накрив потужний циклон. Регіоном пройшлись сильні снігопади та сильний вітер до 45 метрів за секунду.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пропагандистське росЗМІ Mash.

Дивіться також "Молилися за Зеленського та ЗСУ": у Санкт-Петербурзі затримали 70 учасників "радикальної секти"

Які наслідки негоди на Камчатці?

На російському півострові Камчатка негода 27 грудня спричинила масштабні перебої в роботі інфраструктури. Через циклон швидкість вітру сягає 45 метрів за секунду, а снігопади йдуть неперервно.

Снігопад заполонив Камчатку: дивіться відео

Зазначається, що російська місцева влада може перекрити регіональні дороги. В аеропорту Єлізово перенесли щонайменше 10 авіарейсів. Також у регіоні днями скасували заняття в школах.

Російські міста після негоди: дивіться відео

Росіян закликають утриматися від поїздок. Хоч комунальні служби нібито працюють у посиленому режимі, техніка подекуди й сама застрягає в снігу.

Росіян показали негоду на Камчатці: дивіться відео

За даними російських синоптиків, лише у грудні на півострові випала більш ніж двомісячна кількість опадів. За прогнозом, негода може тривати до 28 грудня.

Нещодавні надзвичайні ситуації у світі