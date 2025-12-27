Камчатка у Росії "потонула" у снігу: техніка не справляється з негодою
- Камчатка у Росії накрита потужним циклоном, з вітром до 45 метрів за секунду та неперервними снігопадами.
- На півострові скасовано низку авіарейсів, заняття в школах, а техніка застрягає у снігу.
Камчатку, що у Росії, накрив потужний циклон. Регіоном пройшлись сильні снігопади та сильний вітер до 45 метрів за секунду.
Про це пише 24 Канал.
Які наслідки негоди на Камчатці?
На російському півострові Камчатка негода 27 грудня спричинила масштабні перебої в роботі інфраструктури. Через циклон швидкість вітру сягає 45 метрів за секунду, а снігопади йдуть неперервно.
Зазначається, що російська місцева влада може перекрити регіональні дороги. В аеропорту Єлізово перенесли щонайменше 10 авіарейсів. Також у регіоні днями скасували заняття в школах.
Росіян закликають утриматися від поїздок. Хоч комунальні служби нібито працюють у посиленому режимі, техніка подекуди й сама застрягає в снігу.
За даними російських синоптиків, лише у грудні на півострові випала більш ніж двомісячна кількість опадів. За прогнозом, негода може тривати до 28 грудня.
Нещодавні надзвичайні ситуації у світі
У Сан-Франциско сталося масштабне знеструмлення. Там без електрики кілька годин були близько 130 тисяч житлових будинків і бізнесів. Згодом електропостачання відновили.
У місті Гуаїба через потужні пориви вітру обвалилася 24-метрова копія Статуї Свободи. Служби цивільного захисту оголошували червоний рівень небезпеки.
Також у Саратовській області Росії через сильний сніг і хуртовину перекривали кілька автошляхів. Там були й перебоїв з електропостачанням.