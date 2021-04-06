Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в Украине. В частности, 7 апреля почти во всех областях будет падать дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, часть регионов охватят мощные ветры.

Непогода 6 апреля пришла в западные области – там периодически идет снег и ощутимо похолодало.

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Где прогнозируют осадки 7 апреля

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 7 апреля в северных и большинстве центральных областей. Там в течение суток будет падать мокрый снег, возможно кратковременное образование снежного покрова. Снег будет идти и на Западе.

Где будут дуть сильные ветры

Кроме того, большую часть страны охватят мощные ветры – до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого І уровень опасности – желтый – объявили в таких областях:

Винницкой;

Черкасской;

Полтавской;

Харьковской;

Одесской;

Кировоградской;

Николаевской;

Днепропетровской;

Херсонской;

Запорожской;

Донецкой;

Луганской;

Крыму.

Обратите внимание! Уже после 8 апреля обещают потепление. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что самую теплую погоду стоит ждать с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов. Однако конец месяца все-таки будет холодным.



Где 7 апреля будут дуть сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра