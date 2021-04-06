Украинцев предупреждают о снеге и сильном ветре: куда и когда придет непогода
Синоптики предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды в Украине. В частности, 7 апреля почти во всех областях будет падать дождь, снег и мокрый снег. Кроме того, часть регионов охватят мощные ветры.
Источник:Укргидрометцентр
Непогода 6 апреля пришла в западные области – там периодически идет снег и ощутимо похолодало.
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Где прогнозируют осадки 7 апреля
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 7 апреля в северных и большинстве центральных областей. Там в течение суток будет падать мокрый снег, возможно кратковременное образование снежного покрова. Снег будет идти и на Западе.
Где будут дуть сильные ветры
Кроме того, большую часть страны охватят мощные ветры – до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого І уровень опасности – желтый – объявили в таких областях:
- Винницкой;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Одесской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Днепропетровской;
- Херсонской;
- Запорожской;
- Донецкой;
- Луганской;
- Крыму.
Где 7 апреля будут дуть сильные ветры / Скриншот с сайта Укргидрометцентра
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