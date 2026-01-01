Скоро ли исчезнут сугробы снега: ориентировочный прогноз для разных областей
- В Украине выпал снег с покровом от 1 до 21 сантиметра, но точно спрогнозировать его таяние пока невозможно.
- Морозы не будут отступать в ближайшее время, ситуация станет понятнее 2 и 3 января.
С конца декабря по всей территории Украины выпал снег. Покров в разных областях достигал от 1 до 21 сантиметра. Однако пока невозможно точно спрогнозировать, как быстро снег начнет таять.
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Когда начнется оттепель в Украине?
Как пояснил синоптик, климатическая ситуация в Украине покажет, когда начнет таять снег, который выпал перед Новым годом. Из-за того, что температура в течение следующих недель будет подниматься, снежный покров, конечно, будет подтаивать. Но в то же время существует риск образования гололеда в вечерние часы, когда снова начинается мороз.
Иван Семилит объяснил, что к примеру на Юге снега выпало лишь 1 – 2 сантиметра. Поэтому там, вероятнее всего, будет оттепель в ближайшее время. На Харьковщине и Сумщине фиксировалось 15 – 17 сантиметров снега, а на Прикарпатье – до 21 сантиметра. Однако синоптик говорит, что там снежный покров уже немного растаял и стал меньше на 10 сантиметров.
Что будет дальше, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться климатическая ситуация. Если будет больше прояснений, то все будет таять и сходить. И таким образом будет меняться снежный покров,
– отметил Семилит.
Однако известно, что морозы в ближайшее время не будут отступать в большинстве регионов. Поэтому снег пока не будет интенсивно таять. Ситуация станет более понятной 2 и 3 января.
Какая погода ожидается в Украине в ближайшее время?
Синоптики прогнозируют, что сильные морозы еще продержатся в начале января и охватят большую часть областей. Особая стужа ожидается ночью, когда температура может опуститься до -16 градусов. Но уже 3 января ожидается потепление с возможными осадками в виде снега и мокрого снега.
На этой неделе снег прогнозируют во многих областях, а самые сильные морозы будут на Левобережье и в Карпатах. На выходных температура станет выше.
Иван Семилит рассказал, что сейчас Украине не грозит ни снежный шторм "Йоханнес", который недавно накрыл Европу, ни другие природные катаклизмы. Ожидается обычная зимняя погода.