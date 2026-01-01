Скоро ли исчезнут сугробы снега: ориентировочный прогноз для разных областей

С конца декабря по всей территории Украины выпал снег. Покров в разных областях достигал от 1 до 21 сантиметра. Однако пока невозможно точно спрогнозировать, как быстро снег начнет таять.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал синоптик отдела коммуникации с медиа Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.

Когда начнется оттепель в Украине?

Как пояснил синоптик, климатическая ситуация в Украине покажет, когда начнет таять снег, который выпал перед Новым годом. Из-за того, что температура в течение следующих недель будет подниматься, снежный покров, конечно, будет подтаивать. Но в то же время существует риск образования гололеда в вечерние часы, когда снова начинается мороз.

Иван Семилит объяснил, что к примеру на Юге снега выпало лишь 1 – 2 сантиметра. Поэтому там, вероятнее всего, будет оттепель в ближайшее время. На Харьковщине и Сумщине фиксировалось 15 – 17 сантиметров снега, а на Прикарпатье – до 21 сантиметра. Однако синоптик говорит, что там снежный покров уже немного растаял и стал меньше на 10 сантиметров.

Что будет дальше, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться климатическая ситуация. Если будет больше прояснений, то все будет таять и сходить. И таким образом будет меняться снежный покров,

– отметил Семилит.

Однако известно, что морозы в ближайшее время не будут отступать в большинстве регионов. Поэтому снег пока не будет интенсивно таять. Ситуация станет более понятной 2 и 3 января.

Какая погода ожидается в Украине в ближайшее время?