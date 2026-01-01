Укр Рус
1 січня, 20:00
Чи скоро зникнуть кучугури снігу: орієнтовний прогноз для різних областей

Дар'я Смородська
Основні тези
  • В Україні випав сніг з покривом від 1 до 21 сантиметру, але точно спрогнозувати його танення наразі неможливо.
  • Морози не відступатимуть найближчим часом, ситуація стане зрозумілішою 2 та 3 січня.

Із кінця грудня по всій території України випав сніг. Покрив у різних областях сягав від 1 до 21 сантиметра. Однак наразі неможливо точно спрогнозувати, як швидко сніг почне танути.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів синоптик відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.

Коли почнеться відлига в Україні?

Як пояснив синоптик, кліматична ситуація в Україні покаже, коли почне танути сніг, який випав перед Новим роком. Через те, що температура протягом наступних тижнів підійматиметься, сніговий покрив, звичайно, буде підтавати. Але водночас існує ризик утворення ожеледиці в вечірні години, коли знову починається мороз.

Іван Семиліт пояснив, що до прикладу на Півдні снігу випало лише 1 – 2 сантиметри. Тому там, найімовірніше, буде відлига найближчим часом. На Харківщині та Сумщині фіксувалося 15 – 17 сантиметрів снігу, а на Прикарпатті – аж до 21 сантиметра. Однак синоптик каже, що там сніговий покрив вже трохи розтанув і став меншим на 10 сантиметрів. 

Що буде далі, звісно, буде залежати від того, як розвиватиметься кліматична ситуація. Якщо буде більше прояснень, то все буде танути й сходити. І таким чином буде змінюватися сніговий покрив, 
– зазначив Семиліт. 

Однак відомо, що морози найближчим часом не відступатимуть в більшості регіонів. Тому сніг поки не буде інтенсивно танути. Ситуація стане більш зрозумілою 2 та 3 січня.

Яка погода очікується в Україні найближчим часом?

  • Синоптики прогнозують, що сильні морози ще протримаються на початку січня та охоплять велику частину областей. Особлива холоднеча очікується вночі, коли температура може опуститися до -16 градусів. Але вже 3 січня очікується потепління з можливими опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.

  • Цього тижня сніг прогнозують в багатьох областях, а найлютіші морози будуть на Лівобережжі та в Карпатах. На вихідних температура стане вищою.

  • Іван Семиліт розповів, що наразі Україні не загрожує ні сніговий шторм "Йоганнес", який нещодавно накрив Європу, ні інші природні катаклізми. Очікується звичайна зимова погода. 