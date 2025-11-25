Выпадет ли серьезный снег в Украине в ближайшее время
- Сильного снега в Украине в ближайшее время не прогнозируют, ожидаются лишь дожди.
- Небольшие дожди пройдут в частности на крайнем западе, севере и в центральных областях.
Сильного снега в Украине в ближайшее время не прогнозируют. Кое-где в течение следующих нескольких дней лишь ожидаются осадки в виде дождя.
Впрочем, большого количества осадков тоже ждать не стоит. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Будет ли снег в Украине?
В среду, 26 ноября на крайнем западе страны пройдет небольшой дождь. Такие же осадки будут в четверг, 27 ноября, в большинстве северных, центральных, а также Черновицкой, Одесской и Николаевской областях.
Прогноз погоды на 26 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
В пятницу, 28 ноября ночью в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях также пройдут небольшие осадки. По большей части они будут в виде дождя. В других регионах осадков пока не прогнозируют.
Прогноз погоды на 28 ноября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды в декабре?
В первый зимний месяц стоит ожидать, что средняя месячная температура будет как минимум на несколько градусов выше нормы. Для этого периода, в частности, характерны метели, снежный покров и гололед.
Еще ранее синоптики предполагали, что в первый месяц зимы Украина встретит большое количество осадков. В основном они будут в виде мокрого снега. Также в декабре, вероятно, ожидается существенное похолодание.
Также сообщали, что погода в период новогодних праздников будет характеризоваться ощутимым снижением температуры воздуха. Впрочем, сильных морозов все же не должно быть. Значительного отличия от предыдущих лет не будет.