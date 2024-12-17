Когда образуется устойчивый снежный покров, – в интервью 24 Каналу ответила представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Снег в Украине

В начале недели, 15 и 16 декабря, шел мокрый снег, даже преимущественно дождь. В Укргидрометцентре прогнозировали, что снежный покров, который был в большинстве западных и северных областей, интенсивно тает и смоется дождем в течение вторника.

"Останется разве что на крайних точках приграничных областей на Северо-Востоке, – Сумской и Черниговской областях. Впрочем, до конца недели, скорее всего, там также растает", – отметила Наталья Птуха.

Конечно же, снежный покров еще остается на высокогорье Карпат. На утро 15 декабря его максимальная высота составляла 42 сантиметра.

На следующей неделе снова могут быть атмосферные процессы с Северо-Запада. Возможно, немного добавят все же осадков. Если температура будет несколько ниже 0 градусов, будет мокрый снежок и тогда может образоваться немного снежного покрова,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

В то же время подчеркнула, сильные осадки не ожидаются. 16 декабря были умеренные дожди, без каких-либо негативных последствий.

"Да, это дождь посреди декабря. Но сейчас, в условиях изменения климата, это становится все более привычным явлением", – отметила Наталья Птуха.