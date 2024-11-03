Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

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Снег в Харькове

Местные паблики утром 3 ноября сняли кадры первого снега в Харькове. Несмотря на то, что никакого снежного покрова не образовалось, это уже является предвестником скорого приближения зимы.

Зима приближается в Харьков: смотрите видео

Синоптики предупреждали, что в воскресенье по Харькову ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью прогнозировались небольшие осадки, а именно мокрый снег и дождь. Днем же существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 9 – 14 метров за секунду.

Температура воздуха ночью достигала около 0 градусов, днем же ожидается потепление лишь до +4...+6 градусов.

По области же температура ночью опускалась на уровень от -3 до +2, а днем будет достигать 0...+5 градусов.