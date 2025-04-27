Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Интересно Будет ли еще снег и заморозки, когда потеплеет и какая будет погода в мае: интервью синоптика

В Украине неожиданно заснежило

В Сумах и Харькове в воскресенье, 27 апреля, пошел снег с дождем. Так, в Харькове днем пошел снег с дождем. В частности, осадки заметили в Шевченковском районе города.

Снег в Харькове: смотрите видео

Снег в Харькове: смотрите видео

Заснежило в Харькове: смотрите видео

Также выпал снег в Сумах. Впрочем, он не образует снежного покрова на земле, ведь температура плюсовая.

Снег в Сумах: смотрите видео

Как в комментарии Суспильному рассказала синоптик регионального гидрометеоцентра Марина Лисицкая, такая погода для апреля является нетипичной. Так, после периода аномального тепла, которое царило над Украиной, произошло вторжение арктических холодных воздушных масс.

Сегодня погоду определяет тыловая часть циклона и вторичные холодные фронты. Холодный воздух обусловливает именно выпадение снега с дождем,

– объяснила синоптик.

Вместе с тем, она заметила, что резкое похолодание было ожидаемым. Лисицкая также добавила, что до 29 апреля включительно в Украине возможны заморозки.

Ранее синоптик Наталья Птуха сообщила, что ночь на 28 апреля будет самой холодной. По ее прогнозам, на поверхности почвы могут быть заморозки до -5 градусов.