24 Канал Новости Украины Погода против украинцев: во многих областях – метели и штормовой ветер
8 января, 15:38
3

Погода против украинцев: во многих областях – метели и штормовой ветер

Полина Буянова
Основные тезисы
  • 9 января во многих областях Украины ожидаются сильные снегопады, метели и штормовой ветер.
  • Объявлен I уровень опасности из-за гололедицы на дорогах, водителей и пешеходов просят быть внимательными.

В течение нескольких последних дней большинство областей Украины накрыли сильные снегопады и метели. В пятницу, 9 января, непогода будет продолжаться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Какой будет погода 9 января?

По прогнозам, значительный снег и метели ожидаются ночью и утром 9 января в Ровенской, Житомирской, Киевской (и в Киеве), Черниговской и Сумской областях.

В то же время значительные дожди с мокрым снегом придут в Запорожскую, Донецкой и Луганской областей.

, Штормовой ветер (15 – 20 метров в секунду) и метели накроют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Ивано-Франковскую, Черновицкую, Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Николаевскую и Харьковскую 
– сообщили в ГСЧС.

Украинцев также предупредили о гололеде: на дорогах большинства областей Украины будет скользко, объявлен І уровень опасности.

Водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными, ведь из-за сложных погодных условий ситуация на дорогах может быть критической.

Влияет ли погода на энергетику?

  • Ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру страны, что может спровоцировать дополнительные отключения света. Однако правительство уже приняло комплекс мер для минимизации последствий непогоды.
     

  • В частности, МВД вместе с ГСЧС и Национальной полицией должны обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, техники повышенной проходимости, мобильных пунктов обогрева, и при необходимости оперативно привлекать их для помощи участникам дорожного движения.
     

  • Профильным министерствам и службам также поручили подготовить к развертыванию пункты несокрушимости в случае перебоев с электричеством, теплом, газом, водоснабжением и проблем со связью.