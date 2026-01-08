Погода проти українців: в багатьох областях – хуртовини та штормовий вітер

Протягом кількох останніх днів більшість областей України накрили сильні снігопади та хуртовини. У п'ятницю, 9 січня, негода триватиме.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Читайте також Від сильних снігопадів і хуртовин до дощів та +12: прогноз погоди на 8 січня

Якою буде погода 9 січня?

За прогнозами, значний сніг і хуртовини очікуються вночі та зранку 9 січня у Рівненській, Житомирській, Київській (та у Києві), Чернігівській та Сумській областях.

Водночас значні дощі з мокрим снігом прийдуть до Запорізької, Донецької та Луганської областей.

Штормовий вітер (15 – 20 метрів за секунду) та завірюхи накриють Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області,

– повідомили в ДСНС.

Українців також попередили про ожеледицю: на дорогах більшості областей України буде слизько, оголошений І рівень небезпеки.

Водіїв та пішоходів закликали бути максимально уважними, адже через складні погодні умови ситуація на дорогах може бути критичною.

Чи впливає погода на енергетику?