Выпадет ли серьезный снег в Украине: синоптик дала четкий ответ
- Синоптики не прогнозируют серьезного снега в Украине в ближайшее время.
- Несмотря на это, возможны незначительные дожди с мокрым снегом в некоторых регионах.
Осадков в виде умеренного снега в Украине по крайней мере в ближайшее время не предвидят. Лишь кое-где возможны незначительные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Выпадет ли интенсивный снег в Украине?
Согласно текущим прогнозам синоптиков, серьезного снега в марте, по крайней мере в ближайшую неделю, то есть в те даты, которые сейчас можно охватить, в Украине не будет. Поэтому образование снежного покрова пока тоже не предвидят.
Наталья Птуха отметила, что в пятницу, 20 марта, и субботу, 21 марта, в некоторых частях, в частности на Закарпатье и Прикарпатье возможны осадки в виде незначительного дождя, который местами будет сочетаться с мокрым снегом.
Но остальные области у нас остается без подобных осадков, потому что днем у нас стабильная плюсовая температура. И так, пока речь о снежном покрытии не идет,
– отметила она.
О чем сообщали синоптики?
Синоптик Иван Семилит ранее отмечал, что март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов.
Среднемесячная температура воздуха, в марте 2026 года, согласно прогнозам специалистов, не будет ниже 0. Кое-где, вероятно будет даже теплее – в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях.
А пока солнечная и сухая погода, которая установилась в Украине в начале марта, постепенно меняется. Пока фиксируют больше облачности, снижение атмосферного давления и температуры, возможны незначительные осадки.