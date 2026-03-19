Выпадет ли серьезный снег в Украине: синоптик дала четкий ответ

Осадков в виде умеренного снега в Украине по крайней мере в ближайшее время не предвидят. Лишь кое-где возможны незначительные дожди, которые местами будут сопровождаться мокрым снегом.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Выпадет ли интенсивный снег в Украине?

Согласно текущим прогнозам синоптиков, серьезного снега в марте, по крайней мере в ближайшую неделю, то есть в те даты, которые сейчас можно охватить, в Украине не будет. Поэтому образование снежного покрова пока тоже не предвидят.

Наталья Птуха отметила, что в пятницу, 20 марта, и субботу, 21 марта, в некоторых частях, в частности на Закарпатье и Прикарпатье возможны осадки в виде незначительного дождя, который местами будет сочетаться с мокрым снегом.

Но остальные области у нас остается без подобных осадков, потому что днем у нас стабильная плюсовая температура. И так, пока речь о снежном покрытии не идет,

– отметила она.

