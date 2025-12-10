Снег в Украине: ждать ли значительных осадков в ближайшие дни
- До конца недели в Украине ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможен дождь со снегом.
- Впрочем, устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится из-за высоких температур.
В Украине до конца недели ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможен дождь со снегом. Образование устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится.
Соответствующую информацию сообщил синоптик Отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном комментарии 24 Каналу.
Будет ли сильный снег в Украине?
Иван Семилит сообщил, что, согласно имеющимся прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, в четверг, 11 декабря, только ожидается незначительный дождь, который местами будет сопровождаться мокрым снегом.
В пятницу, 12 декабря, незначительный дождь распространится на другие регионы. Ночью в восточных областях будет умеренный дождь с мокрым снегом, местами будет налипание мокрого снега, гололед, на дорогах будет гололедица.
Также в субботу, 13 декабря, ожидается поступление циклона, который приведет не только к снижению температуры, но и к незначительным дождям со снегом в северных, центральных и восточных областях в ночное время.
Впрочем, подобный снег не удержится надолго, и будет таять из-за высоких температурных показателей.
Ждать ли сильного снега зимой?
Ранее Наталья Птуха сообщала, что сейчас тенденции свидетельствуют, что устойчивый снег в Украине этой зимой маловероятно. В последние годы соответствующие осадки являются эпизодическими на территории нашей страны.
По предварительным расчетам, осадки в декабре могут быть в пределах нормы, несмотря на имеющийся сейчас дефицит. Это, в частности, касается и снега, однако во второй половине месяца ситуация может измениться.
Согласно месячному прогнозу Укргидрометцентра, в целом месячное количество осадков ожидается в пределах 34–78 миллиметров, в горных районах она будет на уровне 88–105 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.