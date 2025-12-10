Сніг в Україні: чи чекати значних опадів найближчими днями
- До кінця тижня в Україні очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями можливий дощ зі снігом.
- Утім, сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається через високі температури.
В Україні до кінця тижня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, подекуди можливий дощ зі снігом. Утворення сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається.
Відповідну інформацію повідомив синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
Чи буде сильний сніг в Україні?
Іван Семиліт повідомив, що, згідно з наявними прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, у четвер, 11 грудня, лише очікується незначний дощ, який подекуди супроводжуватиметься мокрим снігом.
У п'ятницю, 12 грудня, незначний дощ пошириться на інші регіони. Уночі у східних областях буде помірний дощ з мокрим снігом, місцями буде налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.
Також у суботу, 13 грудня, очікується надходження циклону, який призведе не лише до зниження температури, але й до незначних дощів зі снігом у північних, центральних та східних областях у нічний час.
Утім, подібний сніг не утримається надовго, і буде танути через високі температурні показники.
Чи чекати сильного снігу взимку?
Раніше Наталія Птуха повідомляла, що наразі тенденції свідчать, що сталий сніг в Україні цієї зими є малоймовірним. Останніми роками відповідні опади є епізодичними на території нашої країни.
За попередніми розрахунками, опади у грудні можуть бути в межах норми, попри наявний наразі дефіцит. Це, зокрема, стосується і снігу, проте у другій половині місяця ситуація може змінитися.
Згідно з місячним прогнозом Укргідрометцентру, загалом місячна кількість опадів очікується у межах 34 – 78 міліметрів, у гірських районах вона буде на рівні 88 – 105 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.