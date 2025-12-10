Сніг в Україні: чи чекати значних опадів найближчими днями

В Україні до кінця тижня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, подекуди можливий дощ зі снігом. Утворення сталого снігового покриву найближчим часом не передбачається.

Відповідну інформацію повідомив синоптик Відділу взаємодії із засобами масової інформації Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в ексклюзивному коментарі 24 Каналу.

Дивіться також Снігом засипало низку областей: синоптик розкрив, чи утримаються такі опади в Україні

Чи буде сильний сніг в Україні?

Іван Семиліт повідомив, що, згідно з наявними прогнозами синоптиків Українського гідрометцентру, у четвер, 11 грудня, лише очікується незначний дощ, який подекуди супроводжуватиметься мокрим снігом.

У п'ятницю, 12 грудня, незначний дощ пошириться на інші регіони. Уночі у східних областях буде помірний дощ з мокрим снігом, місцями буде налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах буде ожеледиця.

Також у суботу, 13 грудня, очікується надходження циклону, який призведе не лише до зниження температури, але й до незначних дощів зі снігом у північних, центральних та східних областях у нічний час.

Утім, подібний сніг не утримається надовго, і буде танути через високі температурні показники.

Чи чекати сильного снігу взимку?