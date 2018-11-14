Снег в Киеве: на улицы города вывели уборочную технику
В Киеве 14 ноября выпал первый в этом сезоне снег, поэтому на дорогах столицы оперативно появилась уборочная техника "Киевавтодора".
Об этом сообщает официальный сайт Киевской городской государственной администрации.
24 канал сообщал, что в Киеве выпал первый снег, который активно снимали на фото и видео пользователи социальных сетей.
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Так, спецтехника начала обработку дорожного покрытия посыпочными материалами, чтобы предотвратить образование скользкости.
Учитывая ухудшение погоды, коммунальщики призвали всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными во время движения по Киеву в условиях снегопада.
На улицы Киева вывели снегоуборочную технику: смотрите видео
Источник: 24 канал
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