Они держали в руках плакаты и выкрикивали "Хватит уничтожать наш город", "Хватит разрушать Киев", "Когда мы начнем выбирать наследие, а не Тургенева", "Нет произволу Киевсовета", пишет 24 Канал.

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Что известно об акции из-за сноса усадьбы

Суспильне сообщило, что люди вышли на акцию протеста вечером 20 июля. По данным журналистов, на митинге собралось ориентировочно тысяча человек.

Активисты вышли под стены Киевской городской государственной администрации. Они держали в руках плакаты, на которых изобразили исторические дома, которые были уничтожены в годы, во время которых Виталий Кличко является мэром Киева.

По данным журналистов, люди выкрикивали также:

"Новый муравейник не приблизит победу",

"Кличко – русня",

"Кличко-замудрец",

"Меня убил Тургенев".

О Тургенева вспоминали потому, что на месте усадьбы планируют построить жилой комплекс "Тургеневъ".

Люди протестовали под КГГА в Киеве: смотрите видео

Как проходила акция протеста в Киеве: смотрите видео

После протеста люди прошли к улице Александра Конисского, 22, где снесли историческую усадьбу.

Какова реакция КГГА, полиции и Минкульта

Правоохранители заявили, что по факту сноса исторического здания расследуют уголовное производство, начатое по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины об умышленном незаконном уничтожении, разрушения или повреждения объектов культурного наследия или их частей.

В КГГА заверили, что усадьбу Зеленских снесли несанкционированно.

Минкульт заявил, что это циничное нарушение памятникоохранного и градостроительного законодательства и Государственных строительных норм.

Сейчас дом не имеет юридического статуса памятника или "только что выявленного объекта культурного наследия", как это предусмотрено памятникоохранным законодательством,

– сказали в министерстве.

Также дополнили, что, по данным Историко-архитектурного опорного плана города Киева, дом расположен в историческом ареале города и признан значительным историческим зданием под названием "Усадебный жилой дом" второй половины 19 века.

Подробнее о сносе дома читайте по ссылке.