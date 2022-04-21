Благодаря мужеству украинского военного удалось сохранить жизнь бойцов одного из подразделений мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Об этом сообщили в Минобороны.

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Старший лейтенант Виталий Бондарук снискал вечную славу в бою, прикрывая боевых собратьев во время обороны Киева,

– указали в ведомстве.

"Находясь под вражеским артобстрелом, офицер-минометчик вступил в бой с группой российских оккупантов. Погиб от обломка вражеского снаряда", – добавили в Министерстве обороны.

Президент Владимир Зеленский 4 апреля 2022 года посмертно присвоил украинскому военному Виталию Бондаруку звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Был образцом офицера-украинца

В свою очередь боевые собратья воина рассказали, что Виталий Бондарук был образцом офицера-украинца.

Взвешенный, настойчивый, смелый. Поклонитесь, пожалуйста, за него родителям и семье. Ибо служить с ним нам было в честь!

– подчеркнули в отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего Героя.