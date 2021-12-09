Об этом в своей колонке "Кто выиграет от распределения "Укрнафты"?" пишет директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

"В медиаэфире и соцсетях ширится "зрада", мол, НАКу останутся корешки, Коломойскому с партнерами – сплошной шоколад. Основную несправедливость многие видят в том, что согласно плану разделения, "Привату" отходит нефтедобыча в Восточной Украине и сеть АЗС, а "Нафтогазу" – газовый бизнес и нефтяной на Западе Украины. Утверждают, что восточные месторождения более мощные и перспективные, а на Западе Борислав уже давно не смеется. "Один из основных мотиваторов разделения – нерешенность вопроса с реализацией нефти, которую можно переработать только на контролируемом тем же "Приватом" Кременчугском НПЗ. Что будет делать с нефтью НАК? Проситься на переработку к Коломойскому?", – подчеркнул эксперт.

По его словам, оценку активов "Укрнафты" уже провели международные аудиторы. Однако не стоит забывать о долге "Нафтогаза" за 8-9 млрд кубометров газа, которые госхолдинг должен вернуть "Укрнафте". В сегодняшних ценах это 8-9 млрд долларов, и это больше, чем стоит вся "Укрнафта" с ее месторождениями, заправками и всем остальным.

"Главное: газ или деньги должны не Коломойскому, это долг НАКа перед "Укрнафтой", в которой самому НАКу принадлежит половина акций. И долг этот НАК концептуально не отрицает. Там есть разные мнения относительно объемов и цены, но все понимают – газ был использован и его (или деньги) надо возвращать.Все понимают и то, что 8-9 млрд долларов – цифра абсолютно неподъемная и нереальная. Между тем суд, где сейчас находится разбирательство, может вынести только два варианта решения – возврат газа или возврат денег, исходя из рыночной цены. Выходом из этой ситуации рассматривают подписание мирового соглашения с взаимно приемлемыми параметрами", – пишет Сергей Куюн.

По его словам, те инсайдеры, с кем удалось пообщаться, верят, что акционеры способны разойтись без каких-либо пугающих всех миллиардных выплат.

В результате раздела "Укрнафты" получится две нефтегазодобывающие компании, которые будут мотивированы наращивать добычу. А это означает рост рентных и других бюджетных платежей, снижение энергозависимости со всеми вытекающими. Казна также оперативно может получить несколько миллиардов гривен налогов, которые неизбежно появятся в результате передачи активов между акционерами,

– считает энергоэксперт.

Он также предполагает, что вопрос "Укрнафты" снова откладывается на неопределенный срок.

"Президент вошел в клинч с Ринатом Ахметовым. Раздел "Укрнафты", каким бы необходимым он ни казался, крайне деликатная и токсичная тема, а потому власть не захочет подарить оппоненту такую ​​сладкую возможность для торпедирования. Не вызывает сомнений, что независимо от финальной конфигурации развода акционеров "Укрнафты" их нарекут изменой и зашкваром. Импульс развития нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслям снова откладывается", – резюмирует Сергей Куюн.