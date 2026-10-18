Как отметил политтехнолог Юрий Подорожний в эфире 24 Канала, решение по поводу удобрений может быть продиктовано дефицитом на мировом рынке в преддверии следующего сельскохозяйственного сезона. Россия и Беларусь традиционно остаются ключевыми поставщиками в этой сфере.

Почему Европа может поддержать снятие санкций

Эксперт убежден, что ослабление ограничений именно в этих двух сферах способно нанести серьезный удар по консолидированной позиции Европейского Союза. По его словам, такие возможные шаги США существенно расходятся с теми официальными заявлениями, которые сейчас озвучивают представители ЕС.

Немецкий бизнес с удовольствием воспримет эту новость и приветствует снятие санкций. Многие другие европейские страны также поддержат это, ведь бизнесу выгодно получать из России дешевый газ, а из Беларуси и России – дешевые удобрения,

– отметил политтехнолог.

Предварительные договоренности о дизельном топливе

Напомним, ранее мы писали, что Дональд Трамп уже демонстрировал готовность к уступкам Кремлю. В частности, речь шла о выводе на мировой рынок российский дизель, попавший под санкции, для снижения стоимости топлива в США.

Как объяснял исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, это была попытка оказать влияние на рынок накануне промежуточных выборов в Конгресс. В то же время в обмен на эту уступку Москва требовала прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.