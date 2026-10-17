Об этом президент рассказал во время беседы с журналистами.

Что Зеленский думает ослаблении санкций против России?

Отвечая на вопрос журналиста о снятии Трампом ограничений для России в контексте законопроекта сенатора Линдси Грэма, Зеленский заявил, что, по его мнению, ослабление санкций может продолжаться.

Он назвал возможное ослабление ограничений в отношении российских энергоресурсов первым шагом.

К сожалению, снятие санкций будет продолжаться. Я считаю, что дизель-сделка – это первый шаг. К сожалению. Мне кажется, что таким образом нельзя остановить Путина, а наоборот – он испытывает радость, счастье от того, что у него есть такая поддержка,

– сказал президент.

В то же время Зеленский выразил надежду, что президент США сделает все возможное, чтобы Россия прекратила удары по украинской энергетической инфраструктуре и завершила войну.

Президент подчеркнул, что Украина не должна быть ограничена в своих ответах на российские атаки, в результате которых гибнут украинцы. По его словам, ослабление санкций против России не должно стать инструментом прекращения украинского сопротивления.

И все же мы очень надеемся, и я лично, что президент Соединенных Штатов Америки сделает все, чтобы Путин прекратил удары по нашей энергетике, остановил эту войну. Но еще раз: ограничивать ответные меры Украины в отношении России за то, что они убивают наших людей, – этого нельзя делать. И снимать санкции тем более,

– подчеркнул Зеленский.

Между тем представитель Путина Кирилл Дмитриев назвал "историческим моментом" решение президента США Дональда Трампа не вводить ограничения против России по "закону Грэма".

По его словам, санкции могли бы нанести ущерб экономическому сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном, а также повлиять на мировые рынки.

Поэтому вместо ограничений и конфронтации странам нужны переговоры, взаимовыгодное сотрудничество и совместная ответственность за глобальную стабильность. Дмитриев приветствовал решение Трампа, заявил, что экономические связи между США и Россией отвечают интересам обоих государств.