Во время боя захватчики потеряли примерно 20 единиц техники. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Внимание Противовоздушная оборона 3 марта уничтожила еще три самолета российских оккупантов
Там добавили, что оккупанты без успеха пытались прорвать оборону наших защитников. "Враг в течение дня не достиг существенных успехов в продвижении вперед", – отметили в ВСУ.
Поэтому агрессор сосредоточил усилия на инженерном оборудовании своих позиций.
Оккупанты во время очередной неудачной попытки завладеть Гостомелем столкнулись с украинскими защитниками и потеряли во время боя около 20 единиц техники,
– отметили в Генштабе.
Потери среди личного состава агрессора еще уточняются.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!