В каком состоянии военный
Российские наемники обстреляли наших военных из автоматических станковых гранатометов. Один боец получил проникающие осколочные ранения.
Читайте также Девятерых военных самолетом доставили на лечение в киевский госпиталь
Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем отвезли в госпиталь. Сейчас военный находится в состоянии средней тяжести.
На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ. Украинская сторона уже сообщила ОБСЕ о нарушениях оккупантов.
Обстрелы частных секторов в Авдеевке
В штабе ООС рассказали, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Авдеевки из запрещенных артиллерийских систем и минометов.
Пострадали несколько частных домов местных жителей. Один дом разрушил пожар, а мина и снаряды повредили близлежащие домохозяйства. К счастью, никто из мирных жителей не получил ранения.
Оккупанты обстреляли дома в Авдеевке / Фото штаба ООС